V smeteh pred hišo Bena Afflecka pristala kartonasta podoba njegove bivše

Po razhodu je čas za nove začetke. Adijo stare skrbi, živijo novo življenje. Zdi se, da je to mantra, ki sta jo zavzela nekdanja zaljubljenca Ben Affleck in Ana de Armas. Poročali smo že, da se je Ana odločila za novo pričesko, s katero je presenetila tako prijatelje in družino kot tudi oboževalce. Zdaj pa se zdi, da vse stvari, ki spominjajo na njuno zvezo, pospravlja tudi 48-letni igralec.

O kartonu z njeno podobo v naravni velikosti smo poročali že junija. Takrat ga je Ana postavila pred Benovo hišo, saj naj bi imela dovolj nenehnega fotografiranja in zalezovanja paparacev. Njihova nenehna prisotnost jo je motila, zato si jih je privoščila. S svojo kartonsko podobo je medijem in fotografom dala veliko dela z novimi objavami, sama pa je nekaj dni imela mir.

Paparaci so pred njegovo hišo namreč ujeli smetarje, kako pospravljajo zabojnike in ob tem zagledali manjše presenečenje. Iz zabojnika je kukala nasmejana kartonasta Ana de Armas.

Karton je navdušil tudi Benove otroke. Paparaci so Ano ujeli z njegovo 12-letno hčerko Seraphine in z osemletnim sinom Samuelom, kako se lovijo po dvorišču in si iz rok kradejo kartonsko domislico.

Ben in Ana sta se razšla v začetku letošnjega leta. Spoznala sta se na snemanju filma Deep Water in bila v zvezi dobrih 10 mesecev. Zdelo se je, da sta zelo zaljubljena in da njuna zveza lepo napreduje, saj se je tudi Ben rešil okov odvisnosti od alkohola, a očitno ni bilo vse tako sijoče, kot je delovalo zunanjemu opazovalcu. Razšla naj bi se, ker naj bi bila na drugačnih točkah v življenju: Ben se mora posvečati trem otrokom, ki jih ima z Jennifer Garner, 32-letna Ana pa na družinsko življenje očitno še ni pripravljena. Kot poroča Yahoo Entertainement, naj bi se par razšel kar med pogovorom po telefonu. Kako se je to zgodilo, kdo se je odločil za razhod, pa ni jasno.