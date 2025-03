V smrtonosnem požaru umrli štirje člani skupine, ki je nastopala na odru

OGLAS

Župan Strumice Kosta Kostadinov je sporočil, da je v Kočanih v Severni Makedoniji umrl tudi Gorgi Gorgiev, nadarjeni bobnar in član skupine DNK, ki je v času, ko je v klubu Pulse izbruhnil smrtonosni požar, nastopala na odru. "Preiskali smo vse bolnišnice, da bi te našli, a povsod so nam povedali, da te ni," je v čustvenem sporočilu zapisal Kostadinov. Dodal je, da je novico sprejel z neizmerno žalostjo ter da je skupnost izgubila "nadarjenega glasbenika, prijatelja, človeka z velikim srcem, ki je s svojo glasbo širil veselje in čustva". "Moje misli in molitve so z družino preminulega glasbenika," je še zapisal.

Smrt bobnarja bobnarja je z objavo na Instagramu potrdil tudi njegov brat. "Srce moje, počivaj v miru. Zelo te pogrešam. Rad te imam," je sporočil ob objavi fotografije v zgodbi.

Kmalu za tem je odjeknila novica, da priljubljena glasbena skupina v ognjenem infernu ni izgubila le bobnarja, temveč je umrla tudi njihova spremljevalna vokalistka Sara Projkovska. Njeno smrt je potrdila Fakulteta za glasbo v Skopju. "Z globoko žalostjo in nejevero vam sporočamo, da je v tragediji v Kočanih umrla tudi naša sodelavka, izredna profesorica Sara Projkovska. Naša Sarah, polna ljubezni, življenja in glasbe, levinja in prijazna oseba," so se ji poklonili z objavo na družbenem omrežju.

Med mrtvimi sta po poročanju portala Skopje1.mk tudi Aleksandar Kolarov, kitarist skupine, ter Filip Stevanovski, klaviaturist skupine DNK. Stevanovski je bil sicer tudi producent, pianist, pozavnist in skladatelj, magister jazzovskih študij, ki je bil kot profesor zaposlen na Državnem glasbenem šolskem centru (DMUC). Nedavno je bil imenovan za direktorja Kulturnega centra v Štipu

V bolnišnico so medtem prepeljali glavnega vokalista skupine Vladimirja Blaževa, ki je med požarom utrpel opekline po obrazu in roki. V bolnišnici je priklopljen na respirator, a njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Posnetki, ki so se pojavili na spletu, prikazujejo, kako je frontman skupine panični publiki narekoval, naj zapusti klub.