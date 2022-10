V sojenju Dannyju Mastersonu bodo pričali tudi znani, povezani s scientologijo

V teh dneh se začenja sojenju zvezdniku serije Oh, ta sedemdeseta, igralcu Dannyju Mastersonu, ki se bo na enem izmed sodišč v Los Angelesu zagovarjal kot nedolžen pred obtožbami posilstev. Ta naj bi se zgodila med letoma 2001 in 2003, če ga bodo spoznali za krivega, pa ga lahko čaka kazen od 45 let do doživljenjske zaporne kazni.

Na enem izmed sodišč v Los Angelesu se z izbiro porote začenja sojenje igralcu Dannyju Mastersonu, ki ga tri ženske obtožujejo posilstva. Te so na sedež za priče sedle že na preliminarnem zaslišanju maja 2021, vse pa so dejale, da so jih vodje scientološke cerkve, katere pripadnice so tako one kot zvezdnik prisilili v molčečnost.

Danny Masterson ob prihodu na sodišče.

Po poročanju ameriških medijev naj bi tožilstvo na sedež za priče med sojenjem poklicalo kar nekaj zvezdnikov, med njimi tudi Liso Marie Presley, ki je hrbet scientologiji obrnila leta 2014, pričali pa naj bi še drugi, ki so izstopili iz te vere, med katerimi je tudi nekdanja žena igralca Jasona Leeja, Carmen Llywelyn, ki je dejala, da ima še zmeraj nočne more, povezane s cerkvijo. Na seznamu za priče je tudi igralka Brie Shaffer, žena igralca Michaela Peñe, ki je bila nekoč Mastersonova osebna asistentka, poroča The Underground Bunker. Med možnimi pričami sta tudi hčerka igralke Cheryl Ladd, Jordan, in odvetnik slavnih, Marty Singer.

Ena izmed treh domnevnih žrtev je dejala, da jo je igralec posilil, ko ni bila pri zavesti, voditelji cerkve pa so jo prisilili, da je pisno prevzela odgovornost za domnevni napad, ki naj bi se je zgodil leta 2001. Ena izmed treh žrtev je med preliminarnim zaslišanjem omenila tudi Liso, kar naj bi se nanašalo na Liso Presley: "Moja prijateljica Lisa je bila v tistem času z Lukom Watsonom, s katerim je tudi delala in živela. On je bil prijatelj z Dannyjem." Elvisova hči pa je v tistem času res imela razmerje z Lukom Watsonom in bila del skupine prijateljev, v kateri je bil tudi Masterson.