V šolski knjižnici prepovedali knjige Harry Potter: Uroki so pravi

Odločitev so sprejeli potem, ko so zaradi čarovniške tematike podrobneje analizirali vsebino in se o urokih, zapisanih v knjigi, posvetovali z več različnimi eksorcisti, tako iz ZDA kot Rima. Po pridobljenih ocenah in lastnem mnenju je župnik Reehil v uradni izjavi sporočil: ''V teh knjigah je magija predstavljena kot svetla in temna obenem, kar je daleč od resnice. Gre pa vsekakor za premeteno potezo. Prekletstva in uroki, zapisani v knjigah, so dejanska prekletstva in uroki, ob branju katerih človek tvega, da bi priklical zle duhove.''