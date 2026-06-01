Tuja scena

V Španiji našli top Clinta Eastwooda iz filma Dobri, umazani, zli

Toledo, 01. 06. 2026 09.00

STA K.A.
Clint Eastwood v filmu Dobri, umazani, zli

Med pripravami na 60. obletnico filma Dobri, umazani, zli so ljubitelji tega špageti vesterna izsledili orožje, s katerim je Clint Eastwood v filmu porazil Elija Wallacha. Top, ki so ga uporabili v filmu, so našli v muzeju na jugovzhodu Španije. Orožje je odkrila skupina prostovoljcev, ki se posveča obnovi pokopališča v bližini Burgosa na severu Španije.

Top, ki ga je v filmu Dobri, umazani, zli s cigaro nonšalantno prižgal Clint Eastwood in s tem podrl Elija Wallacha na begu, je odkrila skupina prostovoljcev, ki se posveča obnovi pokopališča v bližini Burgosa na severu Španije, ki so ga zgradili prav za vrhunec tega prelomnega špageti vesterna režiserja Sergia Leoneja.

FOTO: AP

Po poročanju britanskega The Guardiana so člani kulturnega združenja Sad Hill v snemalni knjigi o filmu našli podobe topa ter se v pripravah na praznovanje 60-letnice filma, ki naj bi ga izvedli do izteka letošnjega leta, odločili poiskati nekaj orožja, ki je bilo uporabljeno v tej kultni klasiki. 75-milimetrski top, ki ga je leta 1873 v Manchestru izdelal Whitworth, je bil eno od starinskih orožij, ki jih je španska vojska posodila Leonejevi produkcijski ekipi. Po snemanju so ga vrnili v vojaški muzej v Madridu. Tam je bil do leta 2010 razstavljen na prostem, nato pa so muzej in njegovo zbirko preselili v Toledo.

Pred nekaj meseci je blagajnik omenjenega kulturnega združenja Diego Montero obiskal muzej v Toledu, da bi poiskal top. Njegovo iskanje ga je vodilo naprej v jugovzhodno špansko mesto Cartagena, kjer je odkril, da je skupina upokojenih vojakov restavrirala britanski top iz 19. stoletja iz lokalnega muzeja vojaške zgodovine. Serijska številka se je ujemala, v muzeju pa pred tem niso vedeli, da so top uporabili v filmu.

