Napovedani prednovoletni koncert Dina Merlina na splitski Rivi, ki bi moral potekati 30. decembra v okviru prazničnega adventnega programa, je uradno odpovedan. Splitski župan Tomislav Šuta je potrdil, da mestna uprava ne bo podpisala pogodbe z izvajalcem.

Dino Merlin za koncert v Splitu zahteva preveč denarja. FOTO: Željko Vidinović

Do te odločitve je prišlo po izjemno burnem odzivu lokalne javnosti glede predvidenih finančnih stroškov organizacije dogodka. Nezadovoljstvo prebivalcev je doseglo vrhunec s spletno peticijo proti izvedbi koncerta, ki jo je v kratkem času podpisalo več kot 20.000 občanov. Kljub temu da je menedžment glasbenika v zadnjem poskusu reševanja nastopa ponudil prevzem dela produkcijskih stroškov, je vodstvo mesta ostalo neomajno pri svoji odločitvi o prekinitvi sodelovanja, kar je sprožilo oster odziv Merlinove ekipe. V uradnem sporočilu za javnost je menedžment priljubljenega sarajevskega glasbenika ostro zavrnil navedbe, ki so se pojavile v medijih, in jih označil za netočne informacije ter selektivne interpretacije. Pojasnili so, da se je zadeva nanašala na koncert, ki je bil v njihovem dopisu naveden z datumom 30. december 2026, pri čemer je ponujena in s strani mesta sprejeta cena znašala 140.000 evrov bruto.

Ta znesek ni vključeval zgolj honorarja umetnika, temveč tudi stroške celotne ekipe, vključene v pripravo koncertnega spektakla, ter izvedbo obsežne digitalne promocijske kampanje. Takšen model sodelovanja je bil predlagan zato, ker je Split izrecno zahtevalo organizacijo dogodka po enakem principu, kot je bil v preteklem letu izpeljan uspešen spektakel na dubrovniškem Stradunu. Menedžment poudarja, da so bili ti pogoji od samega začetka jasno komunicirani v vseh fazah pogajanj. Bistven element finančne konstrukcije, ki je bil v javnih razpravah spregledan, je bila vključitev komercialnih sponzorjev. Ti so bili pripravljeni prevzeti znaten del finančnega bremena in pokriti nadomestilo v višini 80.000 evrov. Menedžment navaja, da so bili tudi sponzorji izjemno presenečeni nad nenadnim javnim nastopom splitskega župana, saj so bile vse pogodbe že v zaključni fazi usklajevanja.

Priljubljeni pevec ne bo nastopil v Splitu. FOTO: Urša Premik

Z vključitvijo sponzorskih sredstev bi se dejanski strošek za mestni proračun Splita drastično zmanjšal in bi znašal le 60.000 evrov, kar je v popolnem nasprotju z visokimi zneski, ki so krožili v javnosti. Župan Šuta je to ključno dejstvo v svojem nagovoru omenil zgolj mimogrede, ne da bi javnosti podrobno pojasnil dejansko finančno sliko projekta. Dodatno zmedo v javnem prostoru je povzročil podatek o stroških produkcije v višini 160.000 evrov, ki so ga kritiki pripisali stroškom Merlinovega nastopa. Menedžment kategorično poudarja, da ta znesek predstavlja skupno vsoto vseh zbranih tehničnih zahtev različnih izvajalcev za koncerte, ki se bodo na Rivi odvili 30. in 31. decembra. Noben del tega zneska ni namenjen pevcu, ki je izjemno priljubljen tudi v Sloveniji, temveč se izplača izbranemu produkcijskemu podjetju, kar je izključno v pristojnosti organizatorja dogodka. Ob tem opozarjajo na ključno dejstvo: ne glede na županovo odpoved Merlinovega nastopa, tehnične potrebe in posledično visoke cene produkcije za preostale izvajalce ostajajo popolnoma nespremenjene.

64-letnik je zelo priljubljen tudi v Sloveniji. FOTO: Željko Vidinović

V sporočilu so izpostavili tudi nekonsistentnost v ravnanju mestnih oblasti, zlasti v luči županove izjave na novinarski konferenci 20. novembra. Takrat je župan Šuta poudaril, da Mesto Split v nobenem trenutku ni pristojno za Klinični bolnišnični center oziroma za področje zdravstva, kar je bil sicer eden glavnih argumentov javnosti, kam bi morali preusmeriti proračunski denar. Menedžmentu zato ostaja nejasno, zakaj je bila drastična odločitev o odpovedi sprejeta izključno na račun enega izvajalca, medtem ko se preostanek napovedanega prazničnega programa nemoteno nadaljuje po načrtih, čeprav skupni stroški tega programa močno presegajo celotno nadomestilo za nastop 64-letnika. Še več menedžemnt poudarja, da je z vidika poslovne etike precej problematično, da je župan sam javno objavil termin koncerta in podrobnosti pogajanj, še preden je bila pogodba finalizirana in podpisana. Kljub tej preuranjeni komunikaciji s strani mesta so pogajanja nadaljeval v dobri veri.