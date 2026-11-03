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Tuja scena

V Splitu se poslavljajo od Miša Kovača

Split, 03. 11. 2026 17.31 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Mišo Kovač

Lidija Kovač, žena pokojnega pevca Miša Kovača, je bila med prvimi, ki so prišli na Poljud, kjer se bodo z glasbo poslovili od legendarnega pevca. Na stadion je prispela vidno pretresena, v družbi svojih najbližjih, ki so jo pospremili do tribun. Na stadionu se je zbranim pridružil tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

V Splitu se z glasbenim dogodkom poslavljajo od glasbene legende Miša Kovača. Na odru se bodo v nekaj urah izmenjali Alen Nižetić, Dražen Zečić, Giuliano, Mladen Grdović, Jole in Klapa Rišpet, ki bodo izvajali nekaj najbolj znanih Kovačevih skladb. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bile med uspešnicami, ki bodo zadonele, tudi Ja ne mogu drugo nego da te volim, Ti si pjesma moje duše, Sutra mi sude, Ako me ostaviš in Dalmacija u mom oku. Pri poklonu bo sodelovala tudi hrvaška mornarica.

Lidija Kovač je na stadion prišla vidno pretresena.
Lidija Kovač je na stadion prišla vidno pretresena.
FOTO: RTL

Med zbranimi na stadionu, ki se bodo v glasbenem večeru poklonili pokojnemu pevcu, je tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Ta je v prvem odzivu po Kovačevi smrti zapisal, da je bil eden najpomembnejših hrvaških glasbenikov, čigar pesmi so postale del hrvaške kulturne dediščine.

Na stadionu je tudi Andrej Plenković.
Na stadionu je tudi Andrej Plenković.
FOTO: RTL

Na koncu večera bodo na stadion izpod severne tribune pripeljali mrliški voz z Miševo krsto. Nato se bo ob zvokih pesmi Poljubi Zemljo počasi premikal po atletski stezi mimo zahodne, južne in vzhodne tribune. Kot poročajo hrvaški mediji, bodo besedilo pesmi prikazali na veliki tabli za rezultate, da bo lahko množica skupaj prepevala.

Lidija Kovač je na stadion prišla med prvimi.
Lidija Kovač je na stadion prišla med prvimi.
FOTO: RTL

Sledila bo molitev, ki jo bo vodil župnik župnije Svete Trojice na Poljudu. Za sam zaključek pa bodo prisluhnili pesmi Samo nas nebo rastavit može. Medtem bo mrliški voz zapustil Poljud, vsi nastopajoči pa se bodo zbrali na odru.

Mišu Kovaču se bodo poklonili z glasbo.
Mišu Kovaču se bodo poklonili z glasbo.
FOTO: RTL

Split se bo tako od Miša Kovača poslovil z njegovimi največjimi uspešnicami in številnimi oboževalci, ki so ga spremljali skozi desetletja dolgo kariero.

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DAN ODPRTIH VRAT
03. 11. 2026 18.33
A ni več Mate
Odgovori
0 0
ZIPPO
03. 11. 2026 18.22
Mišo legenda da bi videl danes svoje občinstvo na stadionu.Vsa čast.Na tvoji zadnji poti.Počivaj v miru.
Odgovori
0 0
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