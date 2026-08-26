V spomin na Dolly: Empire State Building obarvan v rožnato

Za sabo je pustila izjemno glasbeno zapuščino, a Dolly Parton za mnoge ni bila le glasbenica. Bila je več kot to. Rada je spoznavala ljudi, se z njimi družila in s svojim značilnim smislom za humor vedno poskrbela za smeh. Vedno je tudi na glas in javno podpirala znane obraze ter celo ustanovila organizacijo Imagination Library, s katero je spodbujala opismenjevanje in izobraževanje otrok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Bila je legenda v vseh pogledih in zato si je ob slovesu zaslužila prav posebno slovo. Ob novici, da je odšla, so se ji s prav posebno rožnato razsvetljavo poklonili tako v njenem domačem Tennesseeju, ko so s prepoznavno barvo glamurozne pevke osvetlili Nashville Metropolitan Courthouse. Za enako potezo so se odločili v New Yorku, kjer se je Empire State Building točno ob 21:25 zasvetil rožnato. Luči so pustili prižgane do 22:25, s čimer so se navezali na njeno slovito pesem 9 to 5.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke