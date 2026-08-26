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Tuja scena

V spomin na Dolly: Empire State Building obarvan v rožnato

New York, 26. 08. 2026 15.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
dolly parton

Bila je legenda v več pogledih. Dolly Parton je ob smrti zapustila veličastno glasbeno zapuščino, pa tudi dobrodelno organizacijo, s katero je pomagala otrokom po vsem svetu k boljšemu opismenjevanju in izobraževanju. V srcih številnih oboževalcev in znanih obrazov bo ostala zapisana tudi s svojo značilno rožnato barvo, v kateri sta se ob njeni smrti zasvetili dve prepoznavni stavbi čez lužo.

Za sabo je pustila izjemno glasbeno zapuščino, a Dolly Parton za mnoge ni bila le glasbenica. Bila je več kot to. Rada je spoznavala ljudi, se z njimi družila in s svojim značilnim smislom za humor vedno poskrbela za smeh. Vedno je tudi na glas in javno podpirala znane obraze ter celo ustanovila organizacijo Imagination Library, s katero je spodbujala opismenjevanje in izobraževanje otrok.

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Bila je legenda v vseh pogledih in zato si je ob slovesu zaslužila prav posebno slovo. Ob novici, da je odšla, so se ji s prav posebno rožnato razsvetljavo poklonili tako v njenem domačem Tennesseeju, ko so s prepoznavno barvo glamurozne pevke osvetlili Nashville Metropolitan Courthouse. Za enako potezo so se odločili v New Yorku, kjer se je Empire State Building točno ob 21:25 zasvetil rožnato. Luči so pustili prižgane do 22:25, s čimer so se navezali na njeno slovito pesem 9 to 5.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pa ne le svetlobni učinki po mestu, pred začetkom teniškega turnirja Odprtega prvenstva ZDA se je po zelenici zaslišala ena najbolj prepoznavnih pesmi legendarne pevke z naslovom Jolene. "Na stadionu Arthurja Asha so v čast legendarni glasbenici Dolly Parton predvajali pesem Jolene," so zapisali na uradni Instagram strani športnega medija TNS.

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