V spomin na Oliverja Dragojevića preimenovali novi trajekt

"Ta pesnik in glasbenik se je s svojo glasbo dotaknil celotne Hrvaške, še posebej tistih, ki živijo ob morju. Tudi k zadnjemu počitku so ga leta 2018 pospremili na katamaranu Jadrolinije in mu na ta način izkazali čast, ki si jo je zaslužil," so zapisali na Jadroliniji, po manj kot treh tednih pa je ideja padla na plodna tla, saj so v ladjedelnici Viktor Lenac že opazili ladjo z novim imenom, ki se je floti sicer pridružila konec leta 2023. 'Oliver' bo tako vsakodnevno plul na relaciji Split–Vela luka–Split, po poročanju hrvaških medijev pa se bodo prvi potniki z njim lahko zapeljali že letos poleti.

Po predlogu se je oglasil tudi nečak pokojnega pevca, ki idejo z imenom sicer podpira, a ga moti, da poleg imena ne bo zapisan tudi priimek. "Narobe se mi zdi le to, da mu ni ime Oliver Dragojević, tudi to je bilo v ponudbi. V družini smo se med seboj pogovarjali in po mojem mnenju bi bilo polno ime boljša možnost. Te generacije vedo, kdo je Oliver, a le Oliver bo videl nove. Primerjajmo ga s trajektom Petar Hektorović, ni samo Petar," je za Dalmatinski portal povedal Petar Dragojević in dodal: "Človek si je to zaslužil in o tem ni več razprave. Brez trga, brez letališča, idealno je, da se ladja imenuje Oliver."