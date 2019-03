Zvezdnica Beverley Mitchell, ki je bila najbolj znana po vlogi v seriji Sedma nebesa, se je namesto igralske kariere posvetila družinskemu življenju. Leta 2008 se je poročila z Michaelom Cameronom, leta 2013 rodila hčerko Kenzie, dve leti pozneje pa sina Huttona. Nato pa sta se odločila še za tretjega otroka, ko je zanosila, pa je izvedela, da pod srcem nosi dvojčka.

A udarila je nesreča, kajti zvezdnica je imela spontani splav in izgubila je oba otroka: "Bil je velik šok. Moja prva reakcija je bila, da sem se pretvarjala, da sem dobro, poskušala sem biti dobro. Mislila sem, da moram biti takšna – za družino, zase," je dejala novembra, ko je javnosti javila tragično novico.

Zdaj se je igralka znova oglasila: "Odločila sem se , da vam zaupam, s čim se borim zadnji teden. Razmišljam o tem, kako bi zdajle zibala svoja otroka. Zadnji teden je bil res žalosten, toda ko se žalost konča, posije sreča, in to poskušam uresničiti – razmišljam o ljubezni, hvaležnosti in kaj nas čaka v prihodnosti," je zapisala na Instagramu, nato pa zapis nadaljevala na svoji spletni strani.

Zapisala je, da je izredno hvaležna soprogu in otrokoma, toda: "V srcu čutim, da nekaj manjka, zato razmišljam o tem, da nekje majhna duša čaka, da se bo pridružila naši družini, in zaradi tega je v meni velika borba. Za nasmehom je moje srce polno bolečnine. Tukaj sta še moja otroka, ki govorita o bratcu ali sestrici. Prav je, da si vzamemo čas, da začutimo vse to. Dajte si minuto časa, včasih pač življenje ni dobro, toda hkrati zna biti tako zelo magično. Dopustite si čutiti bolečino, a imejte v mislih tudi to, da magija obstaja. Kajti šele v temi vidimo svetlobo."