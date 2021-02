V srečanje Malume z oboževalci posegla policija

Maluma je v galeriji umetnosti, ki se nahaja v predelu Wynwood v Miamiju, promoviral svoj najnovejši studijski album 7 Días en Jamaica . Oboževalce je prek družbenih omrežij pozval, naj pridejo v galerijo, kjer bodo imeli priložnost za skupno fotografiranje s svojim najljubšim pevcem. Ker je kolumbijski zvezdnik vse bolj priljubljen po vsem svetu, se je na nedolžno povabilo odzvalo ogromno oboževalcev, ki že komaj čakajo, da se pandemija umiri in se bodo lahko znova srečali na koncertih v živo.

27-letnemu pevcu je uspelo srečati okrog 160 oboževalcev, ki so v galerijo hodili v skupinah po 10 naenkrat. A zunaj ga je čakajo vsaj še 1000 oboževalcev. Ker je bila gneča zunaj prevelika, se policistom dogajanje ni zdelo varno, zato so ukrepali.

Zvezdnik je na srečanje prišel v športnem terencu s panoramsko streho, skozi katero je svoje zveste oboževalce pozdravil pred vhodom, pred galerijo pa se je vila dolga kolona oboževalcev, ki so nestrpno čakali, da priljubljenega zvezdnika po dolgem času končno vidijo v živo.

Zvezdnika so ob prihodu oboževalci dobesedno obkolili z vseh strani.

Oboževalci so na srečanje seveda prišli z zaščitnimi maskami, masko je nosil tudi Maluma. V galeriji so zagotovili tudi ustrezno razdaljo, ki bi med obiskovalci preprečila širjenje virusa. A po poročanju tujih medijev to ni bilo dovolj, saj je na dogodek prišla policija, ga prekinila ter zaprla galerijo.

Maluma se je nato oglasil na družbenih omrežjih in oboževalce nagovoril, da mu je žal, da je prišlo do tega, in da upa, da bodo dogodek lahko ponovili v naslednjem tednu.