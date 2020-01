V stanovanju poročene Amy Schumer živi njen nekdanji partner

Igralka Amy Schumer, ki je od leta 2018 poročena s Chrisom Fischerjem, je v svoje stanovanje v New Yorku povabila nekdanjega partnerja Kylea Dunnigana. 38-letna zvezdnica je pojasnila, da ni želela, da bi živel na ulici, medtem ko sodelujeta na skupnem projektu. "En mesec in pol sem živel v njenem stanovanju v New Yorku,"je dejal Kyle in dodal, da ima svojo sobo in kopalnico, hrano pa ima brezplačno.