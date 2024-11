V starosti 112 let umrl najstarejši moški na svetu

V starosti 112 let je umrl najstarejši moški na svetu, nekdanji računovodja John Tinniswood . Britanec se je rodil 26. avgusta 1912, le dobre štiri mesece po potopu Titanika in je bil kar 14 let starejši od pokojne kraljice Elizabete II. , ki mu je od 100. rojstnega dneva dalje vsako leto ob osebnem prazniku poslala voščilnico.

John Tinniswood je štafeto najstarejšega živečega moškega prevzel aprila letos. Takrat je Guardianu zaupal, da je edina dieta, ki ji sledi, da vsak petek je ribe in krompirček, sicer pa da nima posebne diete in je vse, kar mu v domu za starejše ponudijo."Živiš dolgo ali pa le kratek čas. Glede tega ne moreš narediti veliko," je iskreno dodal. Ko so ga vprašali, če le obstaja kakšna skrivnost za tako zavidljivo starost, pa je pripomnil, da je vse "le sreča".

Smrt Tinniswooda so za medije potrdili njegovi družinski člani, ki so dejali, da je umrl v domu za ostarele, obdan z glasbo in ljubeznijo. "Njegov zadnji dan je bil poln glasbe in ljubezni," so sporočili in se zahvalili vsem, ki so zanj skrbeli.

Najstarejša ženska na svetu ostaja Japonka Tomiko Itooka, ki šteje 116 let.