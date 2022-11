V streljanju umrl član skupine Migos

V streljanju v dvorani za bowling v Houstonu je umrl 28-letni raper Takeoff, član priljubljene hiphop skupine Migos.

Tragičen dogodek naj bi se odvil v zgodnjih jutranjih urah, Takeoff pa je bil razglašen za mrtvega na kraju dogodka. V streljanju sta bili ranjeni še dve osebi, ki sta bili odpeljani v bolnišnico.

Takeoff se je rodil leta 1994 v Lawrencevillu v Georgii. Leta 2008 je pričel sodelovati s Quavom in Offsetom, in kasneje zaslovel s hiti, kot so Bad and Boujee, MotorSport in Walk It Talk It. Kot solo izvajalec je Takeoff izdal en album z naslovom The Last Rocket.

Od glasbenika so se na spletu poslovili številni oboževalci in prijatelji, ki se bodo pokojnika spominjali kot talentiranega ustvarjalca in prijaznega človeka.

"Ne morem verjeti, da moram to še enkrat reči o še enem mladem temnopoltem zvezdniku, ki je bil ubit brez razloga, ampak nekaj se res mora spremeniti v industriji," je na Twitterju ostro zapisal boksar Chris Eubank Jr.

V prvem policijskem poročilu o tragediji je navedeno, da se je streljanje zgodilo na zasebni zabavi, na kateri je bilo približno 50 gostov. Streljanje naj bi slišali tudi varnostniki, a je v poročilu navedeno, da nihče ni videl storilčevega obraza. Policija bo zato pregledala vse varnostne kamere v okolici, ob tem pa naproša javnost za kakršnekoli informacije, s pomočjo katerih bi odkrili, kdo je odgovoren za smrt glasbenika.