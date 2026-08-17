V Swanseaju slovo številnih od glasbenice Bonnie Tyler

Belo krsto so okrasili z belimi vrtnicami in lilijami, motivom majhne roke, ki drži mikrofon, in violinskim ključem. Pred cerkvijo se je pred pogrebom, ki so ga prenašali tudi v živo prek spleta, zbralo več kot tisoč ljudi. Slišati je bilo tudi njeni skladbi It's a Heartache in If I Sing You A Love Song.
Bonnie Tyler je v začetku minulega meseca umrla po tem, ko je bila na zdravljenju v bolnišnici na Portugalskem od konca aprila, medtem tudi v umetni komi. V zadnjih letih življenja je sicer živela med Walesom in Portugalsko, kjer je imela počitniško hišo.
Slavo je za grammyja nominirana glasbenica dosegla v 70. letih minulega stoletja z uspešnicami, med katere sodi tudi Lost in France. Poleg uspešnice Total Eclipse of the Heart, s katero je priljubljena glasbenica zasedla vrhove glasbenih lestvic tako v Veliki Britaniji kot v ZDA, je Tyler znana tudi po skladbi Holding Out for a Hero. Ob nedavnem Sončevem mrku minuli teden se je po podatkih Spotifyja predvajanje uspešnice Total Eclipse of the Heart skoraj podvojilo.
Pevka z zanjo značilnim hripavim glasom je izdala več kot 80 singlov in 15 studijskih albumov. Zaradi bolezni je morala odpovedati turnejo, ki je bila prvotno načrtovana za to poletje, novembra naj bi nastopila tudi na Dunaju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.