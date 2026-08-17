V Swanseaju slovo številnih od glasbenice Bonnie Tyler

Belo krsto so okrasili z belimi vrtnicami in lilijami, motivom majhne roke, ki drži mikrofon, in violinskim ključem. Pred cerkvijo se je pred pogrebom, ki so ga prenašali tudi v živo prek spleta, zbralo več kot tisoč ljudi. Slišati je bilo tudi njeni skladbi It's a Heartache in If I Sing You A Love Song.

Od Bonnie Tyler so se poslovili tudi v Swanseaju. FOTO: Profimedia

Bonnie Tyler je v začetku minulega meseca umrla po tem, ko je bila na zdravljenju v bolnišnici na Portugalskem od konca aprila, medtem tudi v umetni komi. V zadnjih letih življenja je sicer živela med Walesom in Portugalsko, kjer je imela počitniško hišo.

Krsto Bonnie Tyler so okrasili z belimi vrtnicami in lilijami. FOTO: Profimedia

Slavo je za grammyja nominirana glasbenica dosegla v 70. letih minulega stoletja z uspešnicami, med katere sodi tudi Lost in France. Poleg uspešnice Total Eclipse of the Heart, s katero je priljubljena glasbenica zasedla vrhove glasbenih lestvic tako v Veliki Britaniji kot v ZDA, je Tyler znana tudi po skladbi Holding Out for a Hero. Ob nedavnem Sončevem mrku minuli teden se je po podatkih Spotifyja predvajanje uspešnice Total Eclipse of the Heart skoraj podvojilo.