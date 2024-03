V tožbi zoper Diddyja omenjen tudi princ Harry: To mu je dalo legitimnost

OGLAS

Princ Harry se več kot očitno vedno pojavi tam, kjer gredo stvari po zlu. Pa tudi, če ni nič kriv. Slab mesec po tem, ko je producent Rodney 'Lil Rod' Jones vložil tožbo proti raperju Seanu Combsu, znanemu kot Diddy, je v javnosti završalo. V sodnih dokumentih je namreč omenjeno tudi prinčevo ime.

V tožbi zoper Diddyja je omenjen tudi princ Harry. FOTO: AP

Po poročanju Daily Maila, je glasbeni producent, ki je vložil več kot 30 milijonov evrov vredno tožbo, v njej poimensko omenil tudi nekdanjega člana kraljeve družine. 39-letnik sicer ni obtožen nobenih kaznivih dejanj, a je po besedah odvetnikov glasbenega producenta pri njih imel pomembno vlogo. "Diddyju so svetovno znani obrazi dajali legitimnost, med njimi je bil tudi član britanske kraljeve družine," so povedali odvetniki in dodali: "Povezava z njimi je pritegnila žrtve na zabave, kjer naj bi se trgovalo z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja."

Princ Harry in Diddy sta se spoznala na zabavi leta 2007, tam pa je bil tudi princ William. FOTO: Profimedia

Princ Harry in ameriški raper sta se spoznala na zabavi leta 2007 po koncertu za princeso Diano. Tam je bil tudi princ William, ki pa v sodnih dokumentih ni omenjen, prav tako ni znano, ali sta bila prestolonaslednik in glasbenik še kdaj po zabavi v stiku. To sicer ni prvič, da bi se v tožbah čez lužo znašli člani britanskega dvora. Za škandal je poskrbel že princ Andrew, ki je bil povezan s hudimi obtožbami v primeru Jeffreyja Epsteina.

54-letni raper se z raznimi obtožbami o spolnem nadlegovanju srečuje že nekaj časa, tožba njegovega nekdanjega producenta, s katerim je sodeloval pri enem albumu, pa ga obtožuje napeljevanja k homoseksualnemu vedenju. Kot trdi Jones, mu je namreč predvajal posnetke spolnih odnosov med dvema moškima in mu prigovarjal, da je to v glasbeni industriji nekaj povsem normalnega. V sodnih dokumentih še trdi, da je glasbenik prirejal najboljše zabave, da bi si gradil svoj ugled, pri tem pa so mu s financiranjem pomagali številni zvezdniki. Obenem ga je silil k spolnim odnosom s prostitutkami, ga spolno napadel, na zabavah pa je v pijačo prisotnih mladoletnih deklet dodajal mamila.