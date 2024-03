V tožbi zoper Diddyja omenjeno tudi nekdanje dekle 50 Centa

Jones je tožbo zoper glasbenega mogula vložil februarja, ker naj bi ga ta spolno napadel, ko sta med septembrom 2022 in novembrom 2023 sodelovala pri nastajanju Combsovega albuma. Producent trdi še, da je bil prisiljen nagovarjati spolne delavke in z njimi pred raperjem imeti spolne odnose. Combsa obtožuje tudi posilstva, ki naj bi se zgodilo na eni od zabav februarja 2023, kjer so ga pred tem omamili.

Diddy in njegova ekipa so vse obtožbe že zanikali, eden njegovih odvetnikov, Shawn Holley, pa je za Page Six dejal, da je Lil Rod le navaden lažnivec, ki želi s tožbo priti do denarja. "Njegovo nepremišljeno omenjanje dogodkov, ki so čista izmišljotina in se preprosto niso zgodili, ni nič drugega kot prozoren poskus pridobivanja medijske pozornosti. Imamo prepričljive, neizpodbitne dokaze, da so njegove trditve popolna laž," je zapisal v izjavi za javnost.

"Naši poskusi, da bi ta dokaz delili z odvetnikom gospoda Jonesa, Tyronom Blackburnom, so bili prezrti, saj gospod Blackburn noče odgovoriti na naše klice. Te nenavadne obtožbe bomo obravnavali na sodišču in sprejeli vse ustrezne ukrepe proti tistim, ki jih podajajo," je še dodal.