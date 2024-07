V tragični letalski nesreči so umrli člani ameriške gospel skupine

V tragični letalski nesreči so umrli trije člani ameriške gospel skupine The Nelons. Bili so na poti na Aljasko na križarjenje, ko je letalo strmoglavilo nad Wyomingom. Poročali so, da je letalo po strmoglavljenju zagorelo, kar je povzročilo požar v naravi in priklicalo gasilce in policaje. Šerifov urad je potrdil, da ni preživelih.

Trije družinski člani ameriške gospel skupine The Nelons so tragično umrli v smrtni letalski nesreči. Med mrtvimi so tudi pilot Larry Haynie, njegova žena Melissa in družinska pomočnica Melodi Hodges.

Kelly Nelon Clark, Amber Nelon Thompson, Autumn Nelon Clark in Jason Clark. FOTO: Profimedia icon-expand

Autumn Nelon Streetman, ki je četrta članica skupine, takrat ni bila na letalu in je po tragediji izdala izjavo: "Kot ste že slišali mnogi od vas, moja oče in mati, Jason in Kelly Nelon Clark, skupaj z mojo sestro Amber in svakom Nathanom, kot tudi naši dragi prijatelji Melodi Hodges, Larry in Melissa Haynie so bili v petek udeleženi v tragični letalski nesreči," je dejala in dodala: "Hvala za molitve, ki ste jih že namenili meni, mojemu možu Jamieju in najinemu sinčku, ki bo kmalu rojen, ter Jasonovim staršem, Danu in Lindi Clark. Cenimo vaše nadaljnje molitve, ljubezen in podporo, ki jo bomo potrebovali za krmarjenje v prihodnjih dneh."

