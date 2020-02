V tragični nesreči umrl 91-letni igralec in komik Orson Bean

TMZ poroča, da je v tragični nesreči umrl 91-letni igralec in komikOrson Bean. Med sprehodom ob losangeleški obali sta vanj trčili dve osebni vozili, poškodbe pa so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče. Iz policijskega urada so sporočili, da zadevo še preiskujejo, a da po doslej znanih informacijah lahko povedo, da ga voznik avtomobila, ki mu je prihajal nasproti, ni videl, zato ga je avtom oplazil, igralec pa je nato izgubil ravnotežje in padel po klancu, od koder je prihajalo drugo osebno vozilo. Voznik ga zaradi gneče na cesti ni videl in ga je povozil. Zaenkrat še ni znano, če in kolikšna kazen bo izrečena voznikoma.