V tretje gre rado - zvezdnik znova zaročen

Britanski igralec Alex Pettyfer, ki je zaigral v filmih, kot so I Am Number Four, Beastly, In Time ter Vroči Mike, je znova zaročen. Novico je delila njegova zaročenka, 27-letna nemška manekenka Toni Garrn. "Na božični večer me je ljubezen mojega življenja presenetila na kolenih in me prosila, da bi bila njegova za vedno. Na dan, ko sva se srečala, mi je spremenil življenje. Pokazal mi je, kaj je v resnici ljubezen, tako da komaj čakam, da preživim vsak dan (no, skoraj) svojega življenja s tabo," je vzhičeno zapisala na Instagramu.