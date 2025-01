V Veliki Britaniji potrdili vzrok smrti Liama Payna

Vzrok smrti nekdanjega člana skupine One Direction , Liama Payna , je bil na britanski preiskavi potrjen kot politravma. Politravma je izraz za večkratne travmatske poškodbe, ki so bile prisotne na telesu in organskih sistemih osebe. Pevec je umrl 16. oktobra po padcu z balkona v tretjem nadstropju hotela v Buenos Airesu. Na zaslišanju, ki je potekalo na mrliškem sodišču v Buckinghamshiru 17. decembra, je bilo rečeno, da bo morda trajalo nekaj časa, da se uradno ugotovi, kako je 31-letnik umrl.

Na zaslišanju so tudi povedali, da so pokojnega uradno identificirana s pomočjo pogrebnikov v Buckinghamshiru. Višji mrliški oglednik Crispin Butler je med zaslišanjem takrat dejal: "Medtem ko v Argentini potekajo preiskave okoliščin Liamove smrti, nad katerimi nimam nobene pravne pristojnosti, se pričakuje, da bo pridobivanje ustreznih informacij za obravnavo zlasti tega, kako je Liam umrl, verjetno trajalo nekaj časa."

Pet ljudi je bilo obtoženih v zvezi z Liamovo smrtjo. Hotelska direktorica, receptor in njegov prijatelj nenaklepnega umora, druga dva hotelska uslužbenca pa sta bila obtožena dobave kokaina.

Novembra je tožilstvo v Argentini sporočilo, da so toksikološki testi razkrili sledi alkohola, kokaina in predpisanega antidepresiva v zvezdnikovem telesu. Obdukcija je ugotovila, da je vzrok njegove smrti multiplazma ter notranja in zunanja krvavitev, ki je posledica padca s hotelskega balkona. Po navedbah tožilstva zdravniška poročila nakazujejo, da je možno, da je padel v stanju delne ali popolne nezavesti. Tožilstvo je sporočilo, da to izključuje možnost, da bi dejanje storil zavestno ali prostovoljno, ugotovili so še, da pevec ni vedel, kaj počne, niti ni razumel svojih dejanj.

Payne je postal eno najbolj prepoznavnih imen popa, potem ko je nastopil v glasbeni oddaji in zaslovel s fantovsko skupino One Direction. Skupina se je nato po šestih uspešnih letih delovanja, leta 2016 razšla.