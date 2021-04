V Veliki Britaniji salve in molk v slovo od princa Filipa

Vojaške salve so se začele opoldne po lokalnem času (ob 13. uri po srednjeevropskem času) širom po državi. Vojaki so izstrelili 41 nabojev, in sicer naboj na minuto, med drugim v Londonu, Edinburghu, Cardiffu in Belfastu, pa tudi v Gibraltarju in z vojaških ladij na morju.

Na podoben način so v preteklosti obeležili že smrt kraljice Viktorije in predsednika vlade Winstona Churchilla. Po vojaškem protokolu so to najdaljše možne salve.

Pokojnega princa Filipa so se s salvami danes spomnili tudi v Canberri in Wellingtonu, saj je Elizabeta II. tudi kraljica Avstralije in Nove Zelandije.