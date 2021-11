V vesolje bo poletel tudi ameriški televizijski voditelj Michael Strahan

Podjetje Blue Origin, ki je v lasti Jeffa Bezosa, bo v vesolje znova poslalo šest turistov. Na krovu rakete bo tudi tokrat zvezdnik, to pa bo prvi polet, ki bo zapolnil vseh šest mest. V vesolje bo poletel voditelj oddaje Good Morning America Michael Strahan, v posadki pa bo tudi hči prvega ameriškega astronavta in štirje turisti, ki so sipolet plačali sami.

Podjetje Blue Origin je sporočilo, da bo 9. decembra v vesolje znova izstrelilo raketo, na krovu katere bodo turisti, ki bodo poleteli z Zemljine orbite. Tudi tokrat bo raketa izstreljena v Teksasu, v vesolje pa bo poletela polno zasedena. Na krovu bosta dva posebna gosta, Michael Strahan in Laura Shepard Churchley, ki za polet ne bosta plačala.

icon-expand Michael Strahan FOTO: Profimedia

Vesoljski turizem se podjetniku Jeffu Bezosu očitno vedno bolj splača. Z zvezdniškimi gosti, ki jih vabi na obisk vesolja, se povečuje zanimanje tistih, ki so pripravljeni za 10-minutni obisk izven Zemljine orbite odšteti zajeten kup denarja. Na krovu se bodo ameriškemu voditelju Michaelu Strahanu in Lauri Shepard Churchley, hčerki prvega ameriškega astronavta Alana Sheparda, ki je v vesolje poletel leta 1961, pozneje pa se sprehodil še po luni, pridružili še Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess in njen odrasli sin Cameron Bess. Tudi tokratna posebna gosta za izlet ne bosta plačala, tako kot zadnji zvezdniški gost, ki je bil igralec William Shatner.

Tokratni let bo poseben tudi zato, ker bo zapolnjenih vseh šest mest v raketi novi Shepard in njeni kapsuli. Na prejšnjih dveh poletih, vključno z julijskim, ko je v vesolje poletel tudi Jeff Bezos, so bili zasedeli le štirje sedeži. Strahan je svoj 10-minutni odhod v vesolje naznanil kar med oddajo Good Morning America, kjer je dejal, da so mu že vzeli mere za astronavtsko obleko in se prepričali, če njegova višina ustreza prostoru v kapsuli. Tudi tokratni polet bo podoben tistima pred njim, na katerih sta v vesolje poletela Bezos in Shatner.