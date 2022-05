V Virginiji se zaključuje sodni spor med Johnnyjem Deppom in Amber Heard

Depp se je v komentarju očitno prepoznal in vložil tožbo, pri čemer so za kraj sojenja izbrali Falls Church, kjer ima svoj sedež časopis, ki sicer ni predmet tožbe. Heardova je udarila nazaj s tožbo za 100 milijonov dolarjev (93,3 milijona evrov) zaradi nasilja v družini, sodnik pa je obe tožbi združil v eno. Ker gre za tožbo proti ženski, je Depp seveda najel žensko odvetnico. Camille Vasquez je v sklepnem nagovoru poroti dejala, da je Heardova Deppu uničila življenje z lažmi o nasilju v družini.

Heardova je pričala, da je bilo v odnosu sprva lepo. Srečala sta se na snemanju filma The Rum Diary, ko se je prižgal ogenj ljubezni med slavnim igralcem in igralko, ki si je šele gradila kariero. Kmalu je ugotovila, da ima princ na belem konju težave z zlorabo mamil in alkohola, pa tudi da je ljubosumen, saj ji je prepovedal sprejemati vloge, ki so vključevale seks.

Redno naj bi jo tepel, med enim od prepirov pa jo je menda spolno napadel s prazno steklenico alkoholne pijače. Depp trdi, da je vse laž, da ni še nikoli udaril ženske in da ga je pravzaprav tepla ona. Če je skušal s tožbo oprati svoj ugled, se je uštel, saj se je proces spremenil v javni spektakel, v katerem se je oprala gora umazanega perila, igralec pa je bil prikazan kot ljubosumen pijanec. A tudi Heardovi sojenje ni pomagalo.

Depp je v sredo s klopi za priče dejal, da je tožbo vložil, da bi povedal svojo plat zgodbe, ki ga bremeni že šest let. Heardova je povedala, da je bila med procesom žrtev kampanje obrekovanja, ki jo je zrežiral Depp in traja, odkar je dala vlogo za ločitev. Ona trdi, da jo je pretepal, on trdi, da je ni. On trdi, da mu je odrezala prst, ona trdi, da je to popolna laž. On trdi, da ga je pretepala ona, ona pa to zavrača kot popolno laž.

Prvič naj bi jo oklofutal, ko se je leta 2013 – takrat sta bila še polna medsebojne ljubezni – zasmejala eni od njegovih tetovaž. Potem je to popravila na leto 2012, Vasquezova pa je to izpostavila kot dokaz, da laže. Porotniki so si lahko ogledali več fotografij, na katerih naj bi bile posledice klofut na obrazu Heardove, Vasquezova pa je to opredelila kot igro ženske, ki je za uspeh pripravljena narediti vse. Fotografijo s posledicami klofute, ki naj bi mu jo prisolila Heardova, je prikazala tudi Deppova stran.