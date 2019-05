V 'vrsti' za Mount Everest tudi ameriška zvezdnica

Pevka in igralka Mandy Moore je kar nekaj časa imela zelo gorečo željo, želela se je povzpeti na najvišjo goro v Afriki: "O vzponu na Kilimandžaro sem sanjala že, ko sem imela 18 let. Tudi po zaslugi partnerja sem končno lahko prečrtala to iz svojega seznama želja. To je bila najtežja in najlepša preizkušnja v mojem življenju." In lani je dotično goro tudi uspešno prečrtala iz seznama želja.

Očitno pa se je odločila, da ni konec osvajanj najvišjih vrhov sveta, kajti zdaj se je lotila najvišje gore na svetu Mount Everest, ki pa je letos terjala že kar nekaj žrtev. 20. maja se je tako s skupino odpravila proti vrhu gore in dosegla tudi bazni tabor, ki je na višini 5364 metrov.