Prihaja muzikal s pesmimi Britney Spears

Shakespeare Theatre Company bo v svojem gledališču v Washingtonu 30. novembra prikazal muzikal Once Upon a One More Time, ki temelji na pesmih princese popa Britney Spears. Igralci se bodo vrteli ob pesmih Oops! I Did It Again, Lucky in Toxic, zgodba pa sledi članom bralnega kluba, ki jih spremeni branje feminističnega besedila.

Za muzikal, ki ga je navdihnil pop fenomen Britney Spears, bodo v Shakespeare Theatre Company moči združili s producenti z Broadwayja, navaja britanski The Guardian. Premiera muzikala v Washingtonu je generalka za predstavitev na Broadwayju in je prvi tak dogodek v 35-letni zgodovini tega gledališkega podjetja. Premiera muzikala bo v gledališču Sidney Harman Hall, ki sprejme 774 gledalcev. Muzikal bodo uprizarjali do 2. januarja 2022, kasneje pa na Broadwayju. Producenti v Hollywoodu naj bi že kupili tudi pravice za filmsko priredbo muzikala, navajajo tuji portali. Umetniški direktor Shakespeare Theatre Company Simon Godwin je za Washington Post povedal, da je to nekaj magičnega: "Je Shakespeare in Spears!" Kot je dodal, bodo nekateri mislili, da je "le jukebox muzikal, a ni". PriOnce Upon a One More Time gre za osvežitev klasičnih zgodb."Čutil sem, da obeta izvrstnost,"je sklenil.