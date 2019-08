V zadnjem delu Ljubezni na vasi ljubosumni pogledi in vroča zabava

Šov, v katerem južni sosedje iščejo ljubezen, se bliža koncu. Kmetje so se s svojimi kandidatkami še zadnjič zbrali in se spominjali trenutkov z vsake kmetije. Tako kot so šov začeli, so ga tudi končali – z zabavo, ki je trajala dolgo v noč.

Priljubljeni hrvaški šov Ljubezen na vasi bo danes doživel svoj epilog. Marijana je še zadnjič zbrala celotno druščino, skupaj pa so si ogledali vroče trenutke te sezone. Tudi na zadnjem druženju bodo padali ljubosumni pogledi še posebej za Draganovo mizo. Bosta Dragan in Monika postala par? FOTO: POP TV Priča bomo tudi obžalovanju deklet, ki so jih kmetje domov poslali predčasno. Ravno tako bodo naši sosedje poskrbeli za vroče prizore, še posebej Paulina, ki še vedno leta iz cveta na cvet. Nocoj pa bo Jovanu na uho povedala tudi nekaj 'sočnih' besed. Paulina bo poskrbela za vroče prizore. FOTO: POP TV Večer bodo kmetje zaključili v kmečkem stilu ,in tako kot je bila celotna sezona polna zabav, bodo za to poskrbeli tudi pred slovesom. Koliko prepirom bomo še priča, preden se kmetje poslovijo? So naši sosedje dobili kakšen par, ki bo skupaj srečno zaživel na kmetiji? Vse to lahko izveste nocoj ob 20. uri na POP TV. Da pa bo še druga polovica poletja ljubezensko osnovana, že naslednji teden začenjamo novo sezono, v kateri bodo hrvaški kmetje znova iskali ljubezen. Na sporedu bo na POP TV ob 20. uri. Ne pozabite tudi na slovensko različico šova Ljubezen po domače, saj 10 novih kraljev in kraljic podeželskih ljubezenskih zgodb še vedno čaka na vaša pisma. Spoznate jih lahko TUKAJ. Prijavite pa se prek spodnje prijavnice in v njej kandidatom tudi napišite svoje pismo.