'V zadnjih letih sem spoznala, da sem neverjetno močna'

Ameriška pevka Janet Jackson je oboževalcem javila, da pripravlja nov album, ki ga bo pospremila tudi turneja, ki jo je poimenovala Black Diamond (črni diamant).

"Črni diamant je od dragih kamnov najtežji za rezanje," je dejala v nedavnem intervjuju: "Težko ga je poškodovati ali uničiti. V zadnjih letih sem namreč spoznala, da sem neverjetno močna."

Glasbenica, ki je pred nekaj leti pri 50. letih prvič postala mati, se tako vrača na glasbeno sceno. Nazadnje se je na turnejo podala leto po izidu njenega 11. studijskega izdelka Unbreakable, ki pa jo je leta 2016 zaradi nosečnosti prekinila in nadaljevala devet mesecev po rojstvu sina Eissa Al Manaleta 2017, a pod naslovom State of the World Tour.

Pevka je imela v zasebnem življenje kar nekaj težav, aprila 2017 se je ločila od soproga Wissama Al Mana, nato pa se nista mogla dogovoriti glede vzgoje njunega sina. Prišlo je celo do te točke, da jepevka klicala policijo, ker naj bi se bala za sinovo varnost.Ko je bil sinček pri očetu, naj bi jo poklicala varuška in dejala, da se nekdanji obnaša agresivno.

Janet Jackson je zaslovela v 80. letih minulega stoletja in je sestra še precej slavnejšega pokojnega Michaela Jacksona. Med njenimi najbolj znanimi skladbami so Someone To Call My Lover, Nasty, Controle, That's The Way Love Goes, Miss You Muchin Black Cat.