V Zadru se je pretekli teden mudila Oprah Winfrey

Z novico, da je zvezdnica pristala prav v Zadru, so se pohvalili kar zaposleni na letališču, ki so na uradni Facebook strani letališča Zračna luka Zadar objavili fotografijo 70-letnice in enega od zaposlenih. "Legendarna Oprah Winfrey je pristala na našem letališču!" so zapisali ob tem. Zaradi spoštovanja zasebnosti so z objavo počakali nekaj dni, da zvezdnice med obiskom ne bi preveč motili oboževalci.