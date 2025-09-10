V Zagrebu spominska slovesnost v poklon glasbeni legendi Gabi Novak

"Gabi je bila naš Zagreb, naša Hrvaška, naša Evropa," je na spominski slovesnosti v Zagrebu po poročanju časnika Jutarnji list povedal svetovalec predsednika republike za kulturo Zdravko Zima.
Hrvaška ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek je povedala, da je odhod velike dame domače scene vse globoko razžalostil, zagrebški župan Tomislav Tomašević pa je dejal, da je glas Gabi Novak, ki je bil kot žamet, srca napolnil s toplino in prefinjeno interpretacijo. "Ne žaluje le glasbeni Zagreb, žaluje ves Zagreb. Arsen, Matija in Gabi so vtkani v samo jedro hrvaške kulture," je dodal.
Spominska slovesnost se je začela s posnetkom pesmi Arsena Dedića, poleg sorodnikov in prijateljev družine Novak-Dedić pa so se je udeležili številni glasbeniki in drugi umetniki.
Več kot 60 nastopajočih, med njimi glasbenikov, igralcev, umetnikov in prijateljev, pa bo v nedeljo nastopilo na koncertu v poklon Gabi Novak ter Matiji in Arsenu Dediću, so v torek sporočili iz mesta Zagreb, ki je organizator koncerta.
"Program je zasnovan kot glasbeni mozaik, v katerem se bodo prepletale brezčasne pesmi Arsena Dedića, večne melodije, ki nam jih je v življenje vtkala Gabi Novak, instrumentali in recitali Arsenovih verzov ter jazzovske skladbe Matije Dedića," je napovedal Tomašević.
Med nastopajočimi pod umetniškim vodstvom Anteja Gela bodo tudi Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić in Zoran Predin. Na repertoarju bodo najznamenitejše skladbe, kot so Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice, Za mene je sreća, Hrabri ljudi, Nada, Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način in Zagreb i ja se volimo tajno.
