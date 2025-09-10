Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

V Zagrebu spominska slovesnost v poklon glasbeni legendi Gabi Novak

Zagreb, 10. 09. 2025 20.43 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Na spominski slovesnosti v Zagrebu so se danes poklonili hrvaški glasbeni legendi Gabi Novak, ki je umrla 11. avgusta pri 89 letih. V nedeljo bo v spomin na pevko ter na njenega pokojnega moža in sina, kantavtorja Arsena Dedića in jazzista Matijo Dedića, sledil še brezplačni veliki koncert na enem od zagrebških trgov.

"Gabi je bila naš Zagreb, naša Hrvaška, naša Evropa," je na spominski slovesnosti v Zagrebu po poročanju časnika Jutarnji list povedal svetovalec predsednika republike za kulturo Zdravko Zima.

Gabi Novak
Gabi Novak FOTO: Bobo

Hrvaška ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek je povedala, da je odhod velike dame domače scene vse globoko razžalostil, zagrebški župan Tomislav Tomašević pa je dejal, da je glas Gabi Novak, ki je bil kot žamet, srca napolnil s toplino in prefinjeno interpretacijo. "Ne žaluje le glasbeni Zagreb, žaluje ves Zagreb. Arsen, Matija in Gabi so vtkani v samo jedro hrvaške kulture," je dodal.

Spominska slovesnost se je začela s posnetkom pesmi Arsena Dedića, poleg sorodnikov in prijateljev družine Novak-Dedić pa so se je udeležili številni glasbeniki in drugi umetniki.

Več kot 60 nastopajočih, med njimi glasbenikov, igralcev, umetnikov in prijateljev, pa bo v nedeljo nastopilo na koncertu v poklon Gabi Novak ter Matiji in Arsenu Dediću, so v torek sporočili iz mesta Zagreb, ki je organizator koncerta.

Preberi še Umrla je pevka Gabi Novak

"Program je zasnovan kot glasbeni mozaik, v katerem se bodo prepletale brezčasne pesmi Arsena Dedića, večne melodije, ki nam jih je v življenje vtkala Gabi Novak, instrumentali in recitali Arsenovih verzov ter jazzovske skladbe Matije Dedića," je napovedal Tomašević.

Med nastopajočimi pod umetniškim vodstvom Anteja Gela bodo tudi Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić in Zoran Predin. Na repertoarju bodo najznamenitejše skladbe, kot so Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice, Za mene je sreća, Hrabri ljudi, Nada, Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način in Zagreb i ja se volimo tajno.

Gabi Novak Spominska slovesnost Glasbenica Smrt Pevka
SORODNI ČLANKI

Umrla je pevka Gabi Novak

Umrl je Matija Dedić, sin Arsena Dedića: 'Tvoje note in srce bodo ostali z nami'

Koncert v Dedićev spomin tudi v znak slovensko-hrvaškega prijateljstva

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215