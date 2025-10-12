Svetli način
Tuja scena

V zaporu ubili pevca Iana Watkinsa

Wakefield, 12. 10. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

V 49. letu starosti je bil v napadu z nožem v angleškem zaporu ubit nekdanji frontman skupine Lostprophets Ian Watkins. Pevca, ki je prestajal 29-letno zaporno kazen zaradi spolnih zlorab otrok, je zabodel sojetnik. Pokojni je bil v preteklosti že žrtev podobnega napada.

Ian Watkins, nekdanji frontman rock skupine Lostprophets, je po napadu z nožem v angleškem zaporu HMP Wakefield izgubil življenje. Pevca, ki je za zapahi prestajal 29-letno zaporno kazen zaradi serije grozljivih spolnih zlorab otrok, je do smrti zabodel sojetnik. Kljub takojšnji pomoči paznikov in medicinskega osebja mu niso mogli pomagati, saj so bile poškodbe prehude.

Ian Watkins
Ian Watkins FOTO: Profimedia

Takoj po napadu je celoten zapor zaprl vsa svoja vrata, da bi preprečil dodatno nasilje, ki naj bi ga bilo v zadnjem času v omenjenem zaporu znatno več. Dva osumljenca, 25-letnik in 43-letnik, pa sta že v lisicah in ju čaka policijsko zaslišanje.

Ta napad pa ni bil prvi incident pokojnega rockerja, leta 2023 so ga v zaporu že zabodli. Takrat so ga trije sojetniki za šest ur ugrabili in ga poškodovali.

Ian Watkins je bil decembra 2013 obsojen na 29 let zapora z dodatnimi šestimi leti nadzora. Priznal je krivdo za 13 spolnih kaznivih dejanj. Med njimi so bili poskusi posilstva dojenčka, spolne zlorabe otrok in posedovanje več neprimernih fotografij otrok.

Policija ga je opisala kot "predanega in organiziranega pedofila" že po aretaciji, ki je sledila preiskavi njegovega doma v Pontypriddu, kjer so našli več računalnikov in mobilnih telefonov. Leta 2014 je sodišče tudi zavrnilo njegovo pritožbo za zmanjšanje kazni.

Sodnik Justice Royce je ob izreku kazni dejal, da so njegovi zločini "dosegli nove globine izprijenosti" in da ni kazal nobenih znakov kesanja. Angleško nacionalno društvo za preprečevanje nasilja nad otroki pa je poudarilo: "Watkins je svoj status in svetovno slavo zlorabljal kot sredstvo za manipulacijo ljudi in spolno zlorabo otrok. Vendar ne smemo pozabiti, da ta primer ni o zvezdnikih, temveč o žrtvah. In te žrtve so otroci."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ian Watkins pedofilija pevec smrt zapor
