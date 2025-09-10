V zaseženem avtomobilu pevca našli razkosano truplo

Losangeleški policisti so v vozilu nadobudnega pevca D4vd odkrili truplo. Po prijavi neprijetnega vonja so policisti v avtomobilu našli človeške ostanke. 20-letnik, na katerega je registrirano vozilo, je pred kratkim postal znan širši javnosti, na glasbene lestvice sta ga uvrstila hita Here With Me in Romantic Homicide, ki imata na stotine milijonov ogledov.

V zaseženem avtomobilu, ki je pripadal pevcu D4vd, so našli truplo. Losangeleška policija je za TMZ povedala, da so se odzvali, potem ko so prejeli prijavo o neprijetnem vonju, ki je prihajal iz Tesle. Potrdili so, da so v avtomobilu našli človeške ostanke, primer pa se zdaj obravnava kot preiskava smrti.

D4vd FOTO: Profimedia

Po poročanju ABC 7 so posmrtne ostanke našli v prtljažniku avtomobila, ki je bil zadnjih nekaj dni na parkirišču za zasežene avtomobile. Policija je kasneje potrdila, da je omenjeni jekleni konjiček registriran na Davida Anthonyja Burkeja, bolj znanega pod umetniškim imenom D4vd.

Parkirišče za zasežene avtomobile, kjer so našli truplo. FOTO: Profimedia