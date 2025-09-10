V zaseženem avtomobilu pevca našli razkosano truplo

V zaseženem avtomobilu, ki je pripadal pevcu D4vd, so našli truplo. Losangeleška policija je za TMZ povedala, da so se odzvali, potem ko so prejeli prijavo o neprijetnem vonju, ki je prihajal iz Tesle. Potrdili so, da so v avtomobilu našli človeške ostanke, primer pa se zdaj obravnava kot preiskava smrti.
Po poročanju ABC 7 so posmrtne ostanke našli v prtljažniku avtomobila, ki je bil zadnjih nekaj dni na parkirišču za zasežene avtomobile. Policija je kasneje potrdila, da je omenjeni jekleni konjiček registriran na Davida Anthonyja Burkeja, bolj znanega pod umetniškim imenom D4vd.
Dvajsetletnik, ki je trenutno na svetovni turneji, je javnosti postal znan z uspešnicami, kot sta Here With Me in Romantic Homicide, ki sta skupaj dosegli več kot milijardo predvajanj. Zvezdnik pa se ponaša tudi z milijoni sledilcev na družbenih omrežjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.