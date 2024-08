V ZDA po dramatičnem odstopu okronali novo najlepšo Američanko

V ZDA so po dramatičnem odstopu okronali novo najlepšo Američanko. Naziv je osvojila 22-letna Alma Cooper iz Michigana, častnica ameriške vojske in magistrica podatkovne znanosti. "Kot hči delavca migranta, ponosna ženska afrolatinskih korenin in častnica vojske Združenih držav živim ameriške sanje," je po zmagi povedala in dodala: "Če sta me moje življenje in mama česa naučila, je to, da vaše okoliščine nikoli ne določajo vaše usode. Z zahtevanjem odličnosti je uspeh dosegljiv."