V žiriji filmskega festivala v Cannesu tudi Halle Berry in Jeremy Strong

Poleg njih bodo v žiriji še južnokorejski režiser Hong Sang-soo , mehiški režiser Carlos Reygadas in ustvarjalec dokumentarcev iz DR Konga Dieudo Hamadi , so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nedavno sporočili organizatorji festivala.

Da imajo ženske v letošnji žiriji večino, je po navedbah AFP pomembno, saj so organizatorji festivala pod pritiskom, da dajo več prostora filmskim ustvarjalkam in s tem tudi pokažejo, da se resno spopadajo z neenakostjo med spoloma in spolnim nadlegovanjem v filmskem svetu.

Kot so še sporočili organizatorji festivala, bo avstralska igralka Nicole Kidman letos prejela nagrado Women in Motion, ki jo podeljujejo posameznicam za spodbujanje žensk v filmu in družbi.

Festival bo 13. maja odprl celovečerni prvenec Partir un jour francoske režiserke Amelie Bonnin, kar je prvič, da bo najprestižnejši filmski festival na svetu začel prvenec. Med letošnjimi tekmovalnimi filmi je nekaj del priljubljenih ustvarjalcev, kot so ameriški filmski ustvarjalec Wes Anderson, iranski režiser Džafar Panahi, belgijska brata Dardenne in veteran ameriškega neodvisnega filma Richard Linklater.

Panahi, ki so ga v Iranu že večkrat pridržali in mu prepovedali snemanje filmov, bo v Cannesu predstavil svoj najnovejši film Un simple accident. V tekmi za zlato palmo je tudi njegov rojak Said Rustaji s svojim najnovejšim celovečercem Mother and Child, kar je tri leta po predstavitvi filma Leilini bratje v Cannesu, zaradi katerega so ga v Iranu obsodili na šest mesecev zapora.