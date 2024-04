Vabila na prestižni Met Gala že prejele Rihanna, Kendall Jenner in Gisele Bündchen

Zvezdniški seznam za letošnjo prireditev Met Gala, znano tudi kot modni oskarji, se že oblikuje in dopolnjuje. Poleg tistih, ki se bolj ali manj že tradicionalno pojavijo na rdeči preprogi Metropolitanskega muzeja v New Yorku, kjer gala dogodek poteka, pa so vabila že dobili tudi 'novinci', med katerimi sta igralki Lily Gladstone, ki je zaigrala v filmu Morilci cvetne lune, in Ayo Edebiri, zvezdnica serije The Bear.