Val Kilmer po posegu: Počutim se mnogo bolje, kot zvenim

Igralec se je potrudil in spregovoril o svojem okrevanju po operaciji.

''To je kot kateri koli drug jezik ali narečje,'' je povedal v intervjuju za ameriški jutranji šov Good morning America in dodal: ''Moraš najti način, da lahko komuniciraš, kar ni nič drugače kot kak drug igralski izziv, čeprav ga obdajajo zelo edinstvene okoliščine.'' Po tem, ko se je podvrgel operaciji grla, se je njegov glas popolnoma spremenil, zato mu je bila komunikacija močno otežena.

Kilmer se je leta 2017 sprijaznil z diagnozo in z njo seznanil javnost.

Zahteven poseg pa legendarnega igralca ni ustavil: ''Dobro mi gre, počutim se bolje, kot pa zvenim.'' Kilmer je zagnan tudi kar se tiče novih vlog in pojavljanja v filmih. Pojavil se bo v nedavno prestavljenem nadaljevanju filma Top Gun, v igri pa ima še en film, ki ga bo mogoče videti v naslednjih mesecih. V Paydirtu se bo pojavil s svojo 28-letno hčerjo Mercedes .

Hollywoodski igralec je javnost s svojim zdravstvenim stanjem seznanil leta 2017, po tem, ko je sam sebi zanikal, da ga pesti rak grla. Aprila je izšla njegova avtobiografska knjiga, polna spominov z imenom I'm your Huckleberry, ki je hkrati njegov znani stavek iz filma Tombstone. V uspešnici so zapisani utrinki iz njegove kariere, med drugim tudi spomin na vlogo Jima Morrisona, frontmana skupineThe Doors.