Val Kilmer: večplasten igralec, ki je zaznamoval Hollywood

Val Kilmer je s svojo karizmo in talentom zaznamoval Hollywood. Njegove ikonične vloge Icemana v Top Gunu, Jima Morrisona v filmu The Doors in Batmana so ga uvrstile med najboljše igralce svoje generacije. Dokumentarni film Val pa je ponudil intimen vpogled v njegovo življenje in boj z rakom.

Val Edward Kilmer se je rodil 31. decembra 1959 v Los Angelesu. Že zgodaj je pokazal zanimanje za igro in se vpisal na prestižno dramsko šolo Juilliard. Njegova filmska kariera se je začela v 80. letih, ko je nastopil v komedijah, kot sta Strogo zaupno (Top Secret!) in Real Genius. Vlogo, ki ga je izstrelila med največje zvezde, pa je dobil leta 1986 v filmu Top Gun, kjer je zaigral ob Tomu Cruisu. Kilmer je po tej vlogi Icemana postal eden najbolj iskanih igralcev v Hollywoodu v 90. letih. Imel je izjemno sposobnost preobrazbe in utelešenja različnih likov. Med njegovimi najbolj znanimi vlogami so še upodobitev legendarnega glasbenika Jima Morrisona v filmu The Doors, Doca Hollidayja v vesternu Tombstone in Batmana v Batman za vedno. Vsaka od teh vlog je pokazala drugačen aspekt Kilmerjevega talenta in ga utrdila kot vsestranskega igralca.

Kljub uspehu je Kilmer veljal za precej težavnega na snemanjih. Njegova zahtevnost in konflikti z drugimi igralci so postali del njegove javne podobe. Režiserji, kot sta John Frankenheimer in Joel Schumacher, so ga označili za težavnega sodelavca. Po drugi strani pa so ga njegovi igralski kolegi, kot je Mira Sorvino, opisovali kot profesionalnega in prijaznega.

Boj z rakom in vrnitev na platna

Pred 10 leti so Kilmerju diagnosticirali raka grla. Bolezen in zdravljenje sta močno vplivala na njegov glas in govor, kljub temu pa se ni predal in je nadaljeval z igranjem. Leta 2021 je izšel dokumentarni film Val, ki je ponudil vpogled v njegov boj z boleznijo, življenje in kariero. Dokumentarec je sestavljen iz posnetkov, ki jih je Kilmer sam posnel skozi desetletja, in prikazuje njegov vzpon do slave, boj z boleznijo ter osebne in profesionalne izzive. Film, ki je osvetlil Kilmerjevo zapleteno osebnost, je bil deležen pozitivnih kritik. Leta 2022 se je vrnil na velika platna v filmu Top Gun: Maverick, kjer je znova upodobil vlogo Icemana.

Osebno življenje in družina

Kilmer je bil poročen z igralko Joanne Whalley, s katero ima dva otroka. Njegova hči Mercedes in sin Jack sta prav tako igralca. Sicer pa je bil v mlajših letih v razmerju z Cher, Cindy Crawford in Angelino Jolie.

