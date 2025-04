Val Kilmer nazadnje v javnosti leta 2019

Igralec Val Kilmer se je od leta 2014, ko je zbolel za rakom grla, le redko pojavljal v javnosti. Nazadnje so ga fotografirali leta 2019, ko se je sprehodil po ulicah New Yorka, ameriški mediji pa so takrat pisali, da zvezdnik filmov Batman za vedno, Top Gun in The Doors, izgleda zelo slaboten in bolehen.