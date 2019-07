Val kritik na račun Ramsayjevega napačnega nošenja otroka

Ramsayjevi oboževalci so glede mnenj deljeni, saj je poleg kritik dobil tudi pohvale in čestitke. "Takšna podpora otroka ni ergonomska in tudi položaj ni priporočljiv," je dejal eden od sledilcev. "Svetujem vam, da spremenite podporo za boljše počutje otroka!" se mu je pridružil nekdo drug.

Poleg oboževalcev so svojo zaskrbljenost izrazili tudi strokovnjaki za razvoj novorojenčkov. "Zelo pomembno je, da ima dojenček iztegnjen vrat in glavo drži pokončno," je dejala strokovnjakinja pri organizaciji, ki pomaga mladim staršem pri vzgoji in razvoju svojih otrok, in še dodala:"Poskrbeti morate za pravilno dihanje svojih otrok." Svoje mnenje je povedala tudi glede višine otrokovega telesa, saj zdravniki priporočajo nošenje otroka precej višje kot je to naredil zvezdnik.

Ramsay si kritik ni jemal preveč k srcu:"Sam se bom odločal glede svojega starševstva." Nekateri sledilci so se strinjali, saj je oče petih otrok in mora imeti določene izkušnje z varstvom otrok.

Kuharski mojster pa ni edini, ki je dobil kritike na račun njegove tehnike nošenja otroka, tudi John Stamos in Ryan Reynolds sta pred leti na podoben način nosila svoja novorojenca. Ryan se je sicer za svojo napako opravičil in priznal, da to ni bila njegova prva očetovska napaka in zagotovo tudi nne zadnja.