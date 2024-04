Valentino Rossi bo postal stric: žena njegovega polbrata je noseča

Luca Marini in Marta Vincenzi bosta postala starša. 26-letni dirkač razreda MotoGP bo tako prvič postal oče, obenem pa bo svojega polbrata Valentina Rossija prvič okronal z nazivom stric. Novico, da se bosta po lanskoletni poroki razveselila naraščaja, je na družbenih omrežjih delila bodoča mamica. "Najina ljubezen je postala življenje," je zapisala ob tem in dodala, da bodo kmalu trije. Kdaj se bo to zgodilo in katerega spola bo prvi nečak legendarnega dirkača, pa ni razkrila.