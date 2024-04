Valentino Rossi delil prisrčne družinske fotografije

Valentino Rossi z družino uživa na Ibizi. S svojimi številnimi sledilci in oboževalci je na Instagramu delil nekaj prisrčnih družinskih utrinkov, ki so nastali na sončnem španskem otoku. "Na Ibizi je že poletje," je zapisal pod galerijo fotografij z izbranko Francesco Sofio Novello in hčerkico Giulietto. Legendarni italijanski motorist in manekenka sta s hčerkico med drugim uživala na sprehodu med palmami, sončenju ob bazenu, kosilu ob morju in razgledih.