Valentino Rossi spet očka: Dobrodošla, Gabriella

"Dobrodošla, Gabriella," so besede, s katerimi sta Valentino Rossi in Franecsca Sofia Novello svetu sporočila, da se je njuna družinica znova povečala. Legendarni motociklistični dirkač in njegova lepa zaročenka sta četrti dan novega leta namreč znova postala starša, s svojim prihodom pa ju je razveselila deklica.