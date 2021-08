Valentino Rossi sporočil, da bo postal očka

"Po temeljitem pregledu vam lahko poveva, da je Franci noseča," se je pod fotografijami, v katerih si je nadel zdravniško uniformo in v roke prijel stetoskop, pošalil 42-letni legendarni italijanski dirkač. Veselo novico je potrdila tudi 27-letna manekenka, ki je na splet zapisala, da je njeno srce polno sreče: "Jaz in ti bova postala tri. Punčka je!"

Rossi, ki je napovedal, da bo dirkanje na dveh kolesih zamenjal za tisto na štirih, je pod objavo prejel že čestitke športnih kolegov. Med drugim so mu vso srečo in veliko ljubezni zaželeli Maverick Viñales, Luca Marini, Marco Bezzecchi in Antonio Giovinazzi.