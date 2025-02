Valentino Rossi v krogu družine in prijateljev praznoval rojstni dan

"Za poseben rojstni dan smo morali imeti posebno zabavo s posebnimi prijatelji. Hvala vsem za lepe želje!" je na fotografijah in posnetku zapisal Rossi, v komentarjih pod objavo pa so se zvrstile čestitke prijateljev in oboževalcev. 46-letnik se je fotografiral tudi v družbi zaročenke Francesce Sofie Novello, prijatelji pa so mu, preden so razrezali torto, zapeli. Zbrani so bili veselega razpoloženja, prizorišče pa je bilo okrašeno z zlatimi in belimi trakovi, s stropa pa so viseli zlati trakovi.