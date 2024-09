Valentino Rossi z družino raziskuje Tokio

Valentino Rossi se te dni mudi na Japonskem. Legendarni motociklistični dirkač si je pred dirkaškim vikendom na dirkališču v njegovem domačem Misanu, kamor se ta vikend že drugič letos vrača MotoGP karavana, privoščil družinski izlet v Tokio. Skupaj z zaročenko Francesco Sofio Novello in s hčerko Giullieto so si ogledovali kulturne znamenitosti in okušali lokalno kulinariko.