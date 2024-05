Valerie Bertinelli o pokojnem možu: Eddie Van Halen ni bil moja sorodna duša

OGLAS

Valerie Bertinelli je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju odkrito spregovorila o zakonu s pokojnim rock zvezdnikom Eddiejem Van Halenom, s katerim ima tudi sina Wolfganga. 64-letna igralka si je ogledala epizodo serije, v kateri 33-letnik pripoveduje o očetu, in dejala, da to ni bilo preprosto, saj je prišla do kar nekaj spoznanj o pretekli zvezi in človeku, s katerim je bila poročena.

Valerie Bartinelli in Eddie Van Halen sta se razšla leta 2001 po 20 skupnih letih. FOTO: AP icon-expand

"Ni bilo preprosto in večkrat bi najraje prekinila predvajanje, saj je bilo iz več razlogov brutalno gledati. Prvi je Wolfiejeva bolečina. Drugi spoznanje, da bi lahko bila veliko boljša mati, čeprav je na koncu postal čudovita oseba. Naredila sem veliko napak. In tretji razlog ugotovitev, kaj sem naredila iz mojega in Edovega razmerja, spreobrnila sem ga v nekakšno fantazijo in poustvarila zgodovino sorodnih duš," je dejala igralka, ki se je z glasbenikom poročila, ko je imela 21 let. Poročena sta ostala 20 let in se razšla leta 2001. Dokončno sta se ločila šest let pozneje. Kitarist in soustanovitelj skupine Van Halen je umrl oktobra 2020, star 65 let, ko je izgubil bitko z rakom.

Igralka je dejala, da je njuno razmerje razpadlo predvsem zaradi njegove odvisnosti od drog in alkohola ter nezvestobe."To ni nekaj, ob čemer se počutiš ljubljenega, želenega in dragega. To zagotovo ni sorodna duša. Ko je Ed umrl, sem hitro zdrsnila v razpoloženje žalujoče vdove, čeprav z njim nisem živela že 20 let," je odkrito priznala in dodala, da je hvaležna za dobre čase, stiske in vse vmes, saj sta skupaj dobila sina. "Kar sva imela skupnega, je bil sin, ki sva ga brezpogojno ljubila. Wolfie je tisti, ki sem ga dobila iz zakona, in je najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Ne sorodna duša," je še pristavila.