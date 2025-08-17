Valižanski princ in princesa se bosta po več letih preselila

Valižanski princ in princesa bosta po več letih zapustila domovanje Adelaide Cottage, kjer sta z otroki živela od avgusta 2022, in se preselila v novo domovanje v Forest Lodge v windsorksem Great Parku. "Windsor je postal njihov dom. Vendar pa so v zadnjih letih, ko so živeli v Adelaide Cottage, doživeli nekaj resnično težkih trenutkov," je za BBC povedal vir blizu kraljevega para.
S tem se je navezoval predvsem na Kateino bolezen. Pred letom in pol je Kate namreč zbolela za rakom. Čeprav je že zaključila zdravljenje, pa okrevanje še vedno poteka. "Selitev jim daje priložnost za nov začetek in novo poglavje. To je priložnost, da za seboj pustijo nekatere žalostne spomine," je še dejal.
Princesa Kate je pred kratkim namreč spregovorila, da je okrevanje dolgotrajno in težko. "To je izkušnja, ki spremeni življenje bolniku in tudi družini. Včasih se tega sploh ne zavedamo, saj ni nujno. Zlasti ko gre za prvo bolezen, se ne zavedamo nujno, kako velik vpliv bo imela," je dejala pred časom.
Selitev naj bi bila dolgoročna. Kot poroča BBC, naj bi bilo to namreč tudi njuno domovanje, ko bosta postala kralj in kraljica. Tudi v tem domu pa ne bodo imeli osebja, ki bi živelo z njimi, saj se želijo osredotočiti na ustvarjanje zasebnega življenja.
Pred njihovo selitvijo na objektu potekajo vzdrževalna dela, ki ne bodo financirana iz državnega proračuna.
