Valižanska princ in princesa z video sporočilom čestitala olimpijcem

Olimpijske igre so se končale in dobili smo nove olimpijske prvake. Med vsemi so bili letos najbolj uspešni Američani, na sedmem mestu pa so s 65 osvojenimi medaljami britanski športniki. Ob tem pomembnem uspehu so se jim v video sporočilu poklonili številni prepoznavni Britanci, med njimi celo princ William in princesa Catherine, ki se letošnjih iger v Parizu zaradi bolezni 42-letnice nista udeležila v živo.