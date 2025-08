Valižanska princesa Catherine izbrala predmete za razstavo v londonskem muzeju

"Posamezni, edinstveni predmeti se lahko združijo in ustvarijo kolektivno celoto v pomoč raziskovanja naše družbene in kulturne izkušnje ter vlogo, ki jo igramo v širšem kontekstu življenja," je dodala.

Predmeti lahko pripovedujejo zgodbo, zbirka predmetov pa lahko ustvari pripoved o naši preteklosti in kot navdih za prihodnost, so sporočilo valižanske princese Catherine , ljubiteljice umetnosti in pokroviteljice muzeja, povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP .

Med ostalimi predmeti je tudi ročno izdelana odeja iz Walesa iz obdobja med letoma 1830 in 1840 ter glinasta ploščica iz 15. stoletja iz angleške pokrajine Somerset. Razstava slavi ustvarjalce in dokazuje, "kako zgodovinski predmeti vplivajo na modo, oblikovanje, film, umetnost in ustvarjalnost danes," so sporočili iz muzeja. Odraža tudi princesino ljubezen do narave in zanimanje za spodbujanje izobraževalnega razvoja pri majhnih otrocih.

Kot še poroča AFP, si bodo lahko obiskovalci predmete ogledali od blizu z uporabo brezplačne storitve Order an Object, ki omogoča, da obiskovalci izberejo predmete iz spletnega kataloga muzeja in rezervirajo termin, med katerim si predmete ogledajo ob prisotnosti zaposlenega v muzeju.