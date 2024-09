Valižanska princesa zaključila zdravljenje s kemoterapijo, njene besede še odmevajo

Video prikazuje navidez vsakdanjo ljubečo igrivo družino. Otroci plezajo po drevesih in kartajo s starši in starimi starši ... po materini strani. A to ni vsakdanja družina. Oče je prestolonaslednik. Nekega dne bo tudi prvorojenec Williama in Kate kralj, če bo monarhija preživela, kar je odvisno predvsem od te družine, ene od številnih, ki se je morala soočiti z rakom.

"Zadnjih devet mesecev je bilo za nas kot družino neverjetno težkih. Doživljanje raka je zapleteno, strah zbujajoče in nepredvidljivo za vse, še posebej za tiste, ki so vam najbližji," je dejala Kate.

William in Kate sta v videu ne samo prestolonasledniški par, ampak tudi še vedno zaljubljen par. Vidimo tudi njen nov prstan, tega pokaže na začetku videa, ki je bil moževo darilo.

"Ta čas je Williama in mene spomnil predvsem na to, da bi morali biti hvaležni za preproste, a pomembne stvari v življenju, ki jih mnogi od nas pogosto jemljejo za samoumevne. Preprosto ljubiti in biti ljubljen," v videu nadaljuje princesa, ki se zahvali za vso podporo, ki jo je prejela, izrazi pa tudi podporo vsem, ki nadaljujejo bitko z rakom.

"Ostajam z vami, ob vaši strani, z roko v roki," še pove Kate.

To video mojstrovino je posnel filmar Will Warr, znan po romantičnem videu o desetletnici poroke Williama in Kate, pa tudi po 'reklamah' za, na primer, McDonalds in Tesco. Velika večina odmevov je pohvalnih, pojavljajo pa se tudi 'majhni' ljudje, ki ali pravijo, lahko njej, imela je najboljšo možno zdravniško pomoč, ali pa se sprašujejo, zakaj nima stranskih učinkov kemoterapije, kot je izguba las. Majhnost je boleča.